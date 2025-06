Interpol inclui a deputada federal Carla Zambelli na lista de procurados

A deputada federal Carla Zambelli teve o nome incluído na lista vermelha da Interpol. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi intimado para depor na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília (DF). O pedido de inclusão de Carla Zambelli na lista vermelha da Interpol foi feito na quarta-feira (4) pelo STF, que já havia decretado a prisão preventiva da deputada. Com isso, Zambelli pode ser presa a qualquer momento. Ela deixou o país dias depois de ser condenada a dez anos de prisão por invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça.



