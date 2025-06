Inundações atingem cerca de 70 mil pessoas na China

Cerca de 70 mil pessoas tiveram que sair de casa por causa das inundações no sul da China. Pelo menos cinco províncias chinesas foram afetadas. Equipes de resgate utilizaram botes para retirar os moradores das áreas alagadas. Rios transbordaram, estradas ficaram submersas e houve cortes no fornecimento de energia e internet. As inundações foram provocadas pela passagem de um tufão.



