Inverno começa no Hemisfério Sul

O Hemisfério Sul já está no inverno. A estação mais fria do ano começou no fim da noite desta sexta-feira (20). Este ano a estação será mais gelada do que no ano passado. A primeira onda de frio deve ocorrer na virada de junho para julho. O inverno chega em meio a um aumento dos casos de síndrome respiratória aguda grave e de influenza em São Paulo. Por isso, é necessário reforçar a importância da vacinação para a prevenção de doenças.



