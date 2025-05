IPCA: inflação no Brasil fecha em 0,43% em abril

A inflação brasileira teve uma alta menor em abril. Segundo o IBGE, o índice de preços ao consumidor ficou em 0,43%, contra 0,56% em março. Apesar dos sinais de desaceleração, a inflação continua sendo pressionada pelos custos com saúde e alimentos. Batata, tomate e café foram os principais responsáveis por esse aumento no grupo de alimentos. Por outro lado, houve queda nos custos de transportes e deflação nas passagens aéreas e combustíveis.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!