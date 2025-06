Irã realiza novo ataque ao território israelense e deixa três pessoas em estado grave

O Irã lançou, nesta sexta-feira (20), ao menos 30 mísseis contra o território israelense. Três deles não foram interceptados. Os maiores estragos foram registrados no norte do país. Três pessoas estão internadas em estado grave, incluindo um adolescente de 16 anos. Uma mulher de 51 anos morreu após sofrer um ataque cardíaco dentro de um abrigo antibomba. No mesmo dia, o exército israelense afirmou que é preciso se preparar para uma guerra longa.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!