Irã responde a ataque dos EUA com bombardeios em bases militares americanas no Oriente Médio

O irã respondeu, nesta segunda-feira (23), ao ataque dos Estados Unidos e lançou mísseis contra bases militares americanas no Oriente Médio. No Catar, as defesas aéreas interceptaram os foguetes. O Irã afirmou que seis mísseis atingiram a base americana. Também há relatos de ataques contra a base militar dos Estados Unidos no Iraque. Os militares foram instruídos a permanecer em abrigos. Por segurança, diversos países da região fecharam o espaço aéreo.



