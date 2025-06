Israel e Irã fazem novos ataques

Novos bombardeios levaram medo e tensão a moradores de Israel e no Irã. A agência estatal iraniana confirmou que o aeroporto de Merabá foi atingido por dois mísseis. O local abriga uma base aérea com caças militares. Em Israel, o sistema de defesa interceptou novos mísseis lançados pelo Irã. As sirenes de ataque aéreo foram disparadas em Jerusalém, e a população foi orientada a buscar abrigo. Até agora, mais de 80 pessoas morreram e mais de 300 ficaram feridas no Irã. O governo israelense confirmou a morte de uma mulher e afirmou que sete feridos foram hospitalizados em Tel Aviv.



