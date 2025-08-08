Israel se prepara para assumir controle total de Gaza
O objetivo da ofensiva é eliminar o Hamas da região e resgatar os reféns israelenses
O Exército de Israel prepara uma tomada completa da cidade de Gaza, um dos últimos redutos dos terroristas do Hamas. O plano de controle militar foi aprovado pelo gabinete de segurança israelense. Tanques de guerra foram para a fronteira de Israel com a Faixa de Gaza poucas horas depois da aprovação do plano. O objetivo da ofensiva é eliminar o Hamas e resgatar os reféns israelenses na região. A primeira fase da operação militar deve ser concluída até 7 de outubro. O plano também prevê o fornecimento de ajuda humanitária aos palestinos. Atualmente, Israel afirma controlar 75% do território da Faixa de Gaza e agora vai controlar toda a cidade onde vivem cerca de um milhão de pessoas.
