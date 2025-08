Japão registra recorde histórico de calor com temperaturas acima de 41 graus

O Japão registrou um recorde histórico de calor nesta terça-feira (5). Os termômetros passaram dos 40 graus em outras 14 cidades. O governo pede para que a população evite sair de casa e redobre os cuidados com hidratação e exposição ao sol. Autoridades também prometeram ajuda aos agricultores que enfrentam prejuízos com o clima extremo. Mais de 53 mil pessoas já foram hospitalizadas neste verão por insolação e hipertermia



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!