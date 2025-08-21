Jovem é picada por escorpião dentro de loja de shopping em Brasília (DF)

Uma jovem foi picada por um escorpião dentro de uma loja em um shopping, em Brasília (DF). A estudante experimentava roupas no provador, quando sentiu uma forte dor na perna. Ela não tinha ideia que tinha acabado de ser picada por um escorpião. Brigadistas do shopping foram chamados e prestaram os primeiros socorros. Ela foi levada de ambulância para um hospital, onde foi medicada, e não corre perigo.



