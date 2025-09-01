Julgamento de Bolsonaro e sete aliados começa nesta terça-feira (2)

Começa, nesta terça-feira (2), em Brasília (DF), o julgamento de Jair Bolsonaro e de sete aliados. O ex-presidente é acusado de tentativa de golpe de Estado e outros crimes. O julgamento será feito pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal. A Praça dos Três Poderes vai ter um esquema de segurança reforçado, com restrição de trânsito e revistas.



