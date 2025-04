Julgamento nos EUA pode forçar Google a vender navegador Chrome

Começou nesta segunda (21), nos Estados Unidos, o julgamento que pode obrigar o Google a vender o próprio navegador. A justiça federal americana decidiu, em agosto do ano passado, que o Google monopolizou o mercado de buscas na internet. A companhia pagou o equivalente a R$ 150 bilhões para que o Chrome fosse o navegador padrão em celulares e tablets. A série de audiências vai decidir qual medida deve ser aplicada para retomar a competição do mercado.



