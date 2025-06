Justiça determina bloqueio de R$ 1,4 bilhão de empresas suspeitas de tráfico de drogas

A Justiça determinou o bloqueio de R$ 1,4 bilhão de empresas suspeitas de envolvimento com tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Uma grande operação foi realizada em quatro estados. Policiais foram às ruas de São Paulo, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Foram cumpridos 48 mandados de busca e apreensão. As investigações começaram em 2024. Desde então, 490 kg de cocaína foram apreendidos.



