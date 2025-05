Justiça dos Estados Unidos suspende tarifas comerciais de Trump

Justiça dos Estados Unidos suspende as tarifas comerciais de Trump. Três juízes do tribunal de comércio internacional consideraram as taxas ilegais. Segundo a corte, o governo utilizou de forma indevida uma lei de emergência para justificar as medidas. A Casa Branca disse que "juízes não eleitos não deveriam interferir nas ações presidenciais". E informou que vai recorrer. Após a suspensão, as bolsas asiáticas começaram a subir.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!