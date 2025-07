Laboratório para produção de drogas é encontrado durante operação no Complexo da Maré, no Rio

Durante uma operação na zona norte do Rio de Janeiro, policiais encontraram um laboratório de produção de drogas com cerca de 30 quilos de cocaína, além de uma estufa com mais de 300 pés de maconha, munições, duas pistolas e dois fuzis. A ação tinha como objetivo prender traficantes do Espírito Santo que estavam escondidos na região. Houve troca de tiros entre os criminosos e agentes do Bope. Cinco unidades de saúde municipais suspenderam o atendimento por causa da operação. Um morador e dois suspeitos foram baleados nos confrontos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!