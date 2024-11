Lendário produtor musical, Quincy Jones morre aos 91 anos

Nos Estados Unidos, morreu um dos mais lendários produtores musicais da história. Vencedor de 28 Grammys, dois Oscars e um Emmy, Quincy Jones trabalhou com diversos artistas de vários gêneros. Entre eles, Aretha Franklin, Bod Dylan, Stevie Wonder e Frank Sinatra. Produziu também o projeto "We Are The World", que reuniu artistas para arrecadar fundos para combater a pobreza na África. O produtor também é o nome por trás do disco "Thriller", de Michael Jackson, um dos álbuns mais vendidos da história. Quincy Jones morreu em casa, em Los Angeles, na Califórnia, aos 91 anos de idade.