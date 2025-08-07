Logo R7.com
Levantamento da CNI mostra que tarifaço deve afetar quase 80% das exportações brasileiras

Quase 7700 produtos brasileiros serão atingidos

Boletim JR 24H|Do R7

Um levantamento da Confederação Nacional da Indústria mostra que o tarifaço do governo de Donald Trump, já em vigor, deve afetar quase 80% das exportações brasileiras para os Estados Unidos. A CNI levou em conta os três tipos de sobretaxas do governo americano a produtos brasileiros desde o início do ano, que agora somam 50%. Quase 7700 produtos brasileiros serão atingidos. São itens dos setores de vestuário, acessórios, máquinas, alimentos, químicos, e de calçados.

