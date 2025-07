Levantamento do JR mostra que quase 700 ônibus foram atacados em SP

O fim de semana foi marcado por mais ataques a ônibus em São Paulo. Foram 47 veículos depredados na capital só entre a noite de domingo (13) e a madrugada desta segunda (14). Os ataques ocorrem não só na capital, mas em várias cidades da região metropolitana. Um levantamento feito pelo jornalismo da RECORD, com base nos dados oficiais divulgados pelos governos do estado, da capital e das prefeituras da Grande São Paulo, mostram que 683 veículos do transporte público já foram alvo dos criminosos.



