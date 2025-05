Líderes da Câmara se reúnem para discutir decreto do governo que aumenta alíquota do IOF

Líderes da Câmara se reúnem para discutir o decreto do governo que sugere aumentar as alíquotas do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras). A resistência ao projeto é significativa, com mais de 20 propostas para suspender o aumento já apresentadas. O presidente da Câmara, deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), dialoga com outros líderes sobre a proposta. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, alertou Mota e o presidente do Senado sobre os riscos fiscais caso a medida não seja aprovada.



