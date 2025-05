Linha de trem é desbloqueada após ser interditada durante protestos em SP

A circulação de trens entre as estações Júlio Prestes e Palmeiras-Barra Funda foi retomada após interrupção em São Paulo. Moradores da comunidade do Moinho voltaram a protestar contra a demolição de casas na área, localizada na região central da cidade. Houve confronto entre manifestantes e policiais militares na manhã desta terça-feira (13). Durante o protesto, pedaços de madeira foram incendiados e pneus usados para montar barricadas sobre os trilhos da CPTM. Há pouco, representantes da Polícia Militar e da comunidade iniciaram um diálogo com o objetivo de chegar a um acordo sobre a continuidade da desocupação — e sobre como as ações serão conduzidas.



