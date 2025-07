Lula assume presidência rotativa do Mercosul

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está na Argentina para participar da Cúpula do Mercosul. Ele participará nesta quinta-feira (3)da reunião dos chefes de estado e receberá oficialmente a presidência rotativa do bloco, que atualmente pertence à Argentina. Esta é a primeira viagem do presidente ao país desde a posse de Javier Millei no governo, em dezembro.



