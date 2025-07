Lula cria comitê para coordenar respostas ao tarifaço imposto por Donald Trump

O presidente Lula vai criar um comitê para coordenar as ações de resposta ao tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos Donald Trump a produtos brasileiros. O grupo será coordenado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin e terá a participação dos ministérios da Fazenda, Casa Civil e Relações Institucionais. Além de estudar ações de resposta ao governo americano, a ideia também é dialogar com empresários para encontrar alternativas.



