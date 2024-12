Lula discute corte de gastos e analisa reivindicação dos militares

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva inicia a semana avaliando propostas para o corte de gastos do governo. Ele se reunirá com militares que apresentaram sugestões em um encontro realizado no final de semana em Brasília. Os militares solicitaram mais tempo para a transição entre carreira ativa e aposentadoria, enquanto o governo sugere uma idade mínima de 55 anos até 2030. A Marinha divulgou um vídeo questionando privilégios no órgão.