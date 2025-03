Lula diz que é preciso reequilibrar a balança comercial entre Brasil e Japão

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva iniciou seu primeiro dia de compromissos oficiais no Japão com foco nas relações comerciais entre os dois países. Em um encontro com empresários brasileiros do setor de carnes, ele destacou a necessidade de equilibrar a balança comercial. Em 2011, o fluxo comercial entre Brasil e Japão foi chegou a US$ 17 bilhões, ma atualmente está em US$$ 11 bilhões atualmente. “Significa que de pronto a gente tem US$6 bilhões para recuperar”, afirmou Lula. A visita visa abrir o mercado japonês para a carne bovina brasileira. Lula também se reuniu com o imperador e a imperatriz do Japão antes de concluir suas atividades em um jantar oferecido pelos anfitriões.



