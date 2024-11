Lula e Fernando Haddad se reúnem para tratar do corte de gastos nesta terça (12)

O presidente Lula e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reúnem novamente nesta terça (12) para tratar do pacote de corte de gastos do governo. Os dois devem acertar detalhes sobre o envio dessas medidas ao Congresso. Lula e Haddad estiveram reunidos na tarde desta segunda (11), no Palácio do Planalto. Segundo Haddad, o presidente pediu a inclusão de mais um ministério na lista dos que serão atingidos pelo corte de gastos, mas não quis dizer qual.