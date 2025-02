Lula e Tarcísio de Freitas lançam edital para obra do túnel Santos-Guarujá

Nesta quinta-feira (27), o presidente Lula e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, estiveram na área portuária de Santos (SP) para o lançamento do edital da obra do túnel no mar, que vai ligar as cidades de Santos e Guarujá, no litoral paulista. O presidente Lula veio acompanhado do vice-presidente, Geraldo Alckmin, e de ministros. Lula e Tarcísio assinaram o edital. A obra é uma parceria dos governos federal e estadual. O túnel terá 860 metros submersos e investimento de R$ 6 bilhões. O leilão para definir a empresa vencedora da licitação será em agosto.



