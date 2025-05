Lula embarca nesta terça (6) para visitar Rússia e depois China

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarca na noite desta terça-feira (6) para a Rússia, a convite do presidente Vladimir Putin, para as celebrações dos 80 anos da vitória da União Soviética contra a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. Está prevista uma reunião entre Lula e Putin durante a visita. Depois, Lula viaja para a China para participar de um evento da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (SELAC) e se encontrar com o presidente Xi Jinping.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!