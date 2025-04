Lula entrega PEC da segurança ao Congresso nesta quarta (23)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva apresenta ao Congresso Nacional a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) da Segurança Pública nesta quarta-feira (23). A medida visa fortalecer a atuação da União no combate ao crime organizado, atribuindo novas funções à Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e guardas municipais. A entrega acontece no Palácio do Planalto, com a presença dos presidentes da Câmara e do Senado.



