Lula lança programa para diminuir espera no SUS

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou a criação de um programa para ampliar o acesso da população a médicos especialistas no Sistema Único de Saúde (SUS). O lançamento ocorrerá às 11h no Palácio do Planalto. A iniciativa visa diminuir a espera por atendimentos e exames nas áreas de oncologia, cardiologia e oftalmologia.



