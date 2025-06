Lula participa de cúpula do G7 no Canadá se reúne com Zelensky

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva Lula está no Canadá para a cúpula do G7, grupo que reúne as sete maiores economias do mundo. Ele participa da reunião ampliada com países convidados como África do Sul, Índia e México. Durante sua estadia, o presidente brasileiro tem reuniões agendadas com o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, o chanceler alemão Friedrich Merz e o presidente ucraniano Wolodymyr Zelensky.



