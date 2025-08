O presidente Lula participa nesta terça (5) da reunião do Conselhão, com a presença de ministros e empresários para discutir políticas públicas. Espera-se que o presidente aborde logo no início o tema do tarifaço. A reunião está prevista para começar em breve.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!