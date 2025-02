Lula participa do Encontro Nacional de Prefeitos a partir desta terça (11)

Começa nesta terça-feira (11) e vai até quinta-feira em Brasília o Encontro Nacional de Prefeitos e Prefeitas. O presidente Luiz Inácio Lula participa da abertura às 10 horas no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. O evento reúne prefeitos de todas as regiões do país. Durante o encontro, o presidente fará um balanço da política de diálogo com os prefeitos e discutirá questões climáticas entre outros temas. Além disso, deve anunciar novas políticas do governo federal voltadas para as cidades e apresentar e receber ideias dos gestores municipais.