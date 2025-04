Lula recebe o presidente do Chile nesta terça-feira (22)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva receberá o presidente do Chile, Gabriel Boric, nesta terça-feira (22). Eles se reunirão no Palácio do Planalto e almoçarão juntos no Itamaraty, celebrando o Dia da Amizade entre Brasil e Chile. O encontro abordará a maior integração entre os países. Boric estará acompanhado de uma delegação de ministros, parlamentares e empresários e permanecerá no Brasil até quarta-feira (23). Em 2024, o comércio entre as duas nações movimentou aproximadamente 12 bilhões de dólares.



