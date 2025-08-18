Logo R7.com
Lula recebe presidente do Equador em Brasília (DF)

A visita marca o início de uma série de encontros diplomáticos com objetivo de diversificar parceiros comerciais diante do tarifaço americano

Boletim JR 24H|Do R7

Lula recebe, nesta segunda-feira (18), o presidente do Equador, Daniel Noboa. A visita marca o início de uma série de encontros diplomáticos com objetivo de diversificar parceiros comerciais diante do tarifaço americano.

