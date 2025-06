Lula recebe título de doutor honoris causa de Universidade da França

No segundo dia de compromissos na França, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva encontrou-se de novo com com o presidente francês Emmanuel Macron. Mais cedo, ele visitou uma universidade no subúrbio de Paris, onde recebeu o título de doutor honoris causa. Lula também participou de uma cerimônia que certificou o Brasil como país livre de febre aftosa sem vacinação pela Organização Mundial de Saúde Animal e participou do Fórum Econômico com empresários brasileiros e franceses. No sábado (7), ele seguirá para Nice para a Cúpula dos Oceanos.



