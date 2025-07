Lula se reúne com primeiro-ministro da Índia nesta terça (8)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se encontra com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, no Palácio da Alvorada. em Brasília , nesta terça-feira (8). O encontro foi solicitado por Lula e abordará temas como defesa e segurança, agricultura, meio ambiente e transformação digital. Também estão previstos acordos de cooperação e uma declaração conjunta ao final do encontro, com metas de longo prazo para a parceria entre Brasil e Índia.



