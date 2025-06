Lula visita São Paulo para desapropriação na favela do Moinho

O presidente Lula está em São Paulo para visitar a favela do Moinho. O governo federal e o governo paulista firmaram um acordo que prevê a doação de um imóvel no valor de até R$ 250 mil para cada família. Enquanto isso, as famílias receberão um auxílio aluguel de R$ 1.200. Serão beneficiadas todas as famílias com renda mensal de até R$ 4.700. O governo planeja construir um parque na área da favela.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!