Mais de 1,4 milhão de famílias brasileiras contraíram dívidas nos últimos dois anos. Um estudo da Fecomércio de São Paulo indica que as capitais com a maior porcentagem de famílias endividadas são Porto Alegre e Vitória, no Espírito Santo, ambas com 90% das famílias nessa situação. Em contraste, Campo Grande e Salvador apresentam os melhores índices com apenas 66% das famílias enfrentando dívidas. O levantamento nacional revelou que 77% das famílias brasileiras têm alguma dívida ou financiamento imobiliário.