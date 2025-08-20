Mais de cinco mil bombeiros combatem incêndios florestais que atingem a Espanha. O fogo se aproxima de vilarejos. As chamas já consumiram uma área de mais de 380 mil hectares, o que equivale a mais de 2,5 vezes o tamanho da cidade de São Paulo. A onda de calor e ventos fortes dificultam o trabalho dos bombeiros. E o fogo se alastra para regiões habitadas. A polícia prendeu 23 pessoas suspeitas de terem provocado incêndios. Outras 90 são investigadas.



