Mancha de óleo na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, foi causada por navio-sonda

A fiscalização ambiental do Rio de Janeiro identificou a causa de uma grande mancha de óleo que apareceu na Baía de Guanabara, no início da semana. O resultado da vistoria determinou que a poluição foi causada por um navio-sonda. A embarcação fica ancorada na praia de Boa Viagem, em Niterói (RJ). O navio é um perfurador de grande porte e, além de ser responsável pelo derramamento de óleo, não teria comunicado o problema para autoridades do estado.