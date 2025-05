Marina Silva participa de leilão de concessão de manejo florestal da Floresta Nacional do Jatuarana

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, participou do leilão de concessão de manejo florestal sustentável da Floresta Nacional do Jatuarana. O evento ocorreu na sede da B3 em São Paulo e foi promovido pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima e pelo Serviço Florestal Brasileiro. Três grupos arremataram lotes. A concessão será por 37 anos sobre 453 mil hectares divididos em 4 lotes com arrecadação prevista de R$ 32,6 milhões. O vencedor deverá realizar o manejo sustentável da floresta, criar empregos e impulsionar o desenvolvimento econômico da região.



