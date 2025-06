Mauro Cid confirma ao STF a existência de um plano de golpe de Estado em 2022

O tenente-coronel Mauro Cid confirmou ao Supremo Tribunal Federal a existência de um plano de golpe de estado em 2022. Além de Cid, o deputado Alexandre Ramagem foi ouvido e negou qualquer irregularidade na Abin e disse que documentos apreendidos com ele, que tratavam de supostas fraudes nas eleições, eram de uso privado. Já Mauro Cid confirmou que Bolsonaro leu e alterou a chamada minuta do golpe. A defesa do ex-presidente afirmou que Mauro Cid tem memória seletiva.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!