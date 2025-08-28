Logo R7.com
Megaoperação tem como alvo esquema criminoso no setor de combustíveis e no mercado financeiro

Foram localizados pelo menos 40 fundos de investimento controlados por organizações criminosas, com patrimônio total de R$ 30 bilhões

Boletim JR 24H

Uma megaoperação realizada nesta quinta-feira (28) em oito estados teve como alvo um esquema criminoso no setor de combustíveis e no mercado financeiro. Foram cumpridos 350 mandados de busca e apreensão em São Paulo e nos estados do Espírito Santo, Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Rio de Janeiro e Santa Catarina. 


A ação foi comandada pela Receita Federal em conjunto com Ministérios Públicos estaduais, Polícia Federal e Secretarias de Segurança Pública dos estados. As investigações identificaram a invasão do crime organizado no mercado financeiro. 

Foram localizados pelo menos 40 fundos de investimento controlados por organizações criminosas, com patrimônio total de R$ 30 bilhões. Segundo a Receita Federal, com esse patrimônio, o grupo adquiriu um terminal portuário, quatro usinas produtoras de álcool e 1600 caminhões para transporte de combustíveis. 

O grupo criminoso também agia na importação irregular de produtos químicos para adulterar combustíveis. Os investigadores identificaram mais de 300 postos de combustíveis envolvidos nessas fraudes.

