Uma menina, de 3 anos, precisou passar por cirurgia após ser atingida na cabeça por uma bala perdida, em Belford Roxo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. A criança deu entrada no hospital ainda durante a madrugada e precisou ser entubada. O estado de saúde dela é considerado gravíssimo. A vítima estava na rua com os pais quando foi baleada.