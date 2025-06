Menino de 15 anos é atingido por raio e sobrevive nos EUA

Um menino de 15 anos sobreviveu após ser atingido por um raio, em Nova York, nos Estados Unidos. O adolescente estava com um grupo de amigos, quando começou uma tempestade no Central Park. Um raio caiu sobre uma árvore onde ele estava se abrigando. Ele foi levado para um hospital, mas sofreu apenas queimaduras leves.



