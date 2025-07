Menor em 13 anos, taxa de desemprego cai para 5,8%

A taxa de desemprego no Brasil caiu para 5,8% no segundo trimestre deste ano, atingindo o menor nível em 13 anos. É a primeira vez que o índice fica abaixo dos 6%. O número de pessoas ocupadas também bateu recorde, com mais de 102 milhões de trabalhadores. Isso representa um aumento de 1,8% em relação ao trimestre anterior e de 2,4% na comparação com o ano passado. O nível de ocupação chegou a 58,8%, refletindo crescimento tanto trimestral quanto anual.



