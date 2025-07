No mercado financeiro, o primeiro dia de julho foi de alta da bolsa e do dólar. A moeda americana, que na segunda-feira (30) bateu a menor cotação em nove meses, subiu 0,51%, e fechou em R$ 5,46. Já a bolsa de valores teve alta de 0,5%, fechando aos 139 mil pontos.



