Mergulhadores retiram cerca de 300 quilos de lixo do fundo do mar em Salvador (BA)

Em Salvador (BA), 25 mergulhadores removeram aproximadamente 300 quilos de lixo do fundo do mar em apenas quatro horas. Foram encontrados latinhas de cerveja e refrigerante, garrafas e objetos de plástico, que foram levados para a empresa de limpeza urbana. O material reciclável seguiu para cooperativas de catadores. A ação pretende sensibilizar a população sobre os danos da poluição no ambiente marinho.



