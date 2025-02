Mês de fevereiro deve terminar como o mais seco em quase 30 anos no Rio de Janeiro

O Rio de Janeiro deve terminar o mês de fevereiro como o mais seco em quase 30 anos. A média de chuva na capital fluminense não passou de 0,6 milímetro, volume considerado muito abaixo do esperado. O volume médio de chuva em fevereiro é de 123 milímetros. Em municípios da região metropolitana do Rio foram registradas chuvas isoladas, mas não foi o caso da capital.



