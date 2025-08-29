Ministério da Educação divulga lista de espera do ProUni nesta sexta-feira (29)
Candidatos devem comprovar informações até 5 de setembro nas universidades
O Programa Universidade para Todos (ProUni) divulga nesta sexta-feira (29) a lista de espera referente às vagas que não foram preenchidas na seleção inicial. Os resultados estão disponíveis no portal único de acesso ao ensino superior. Após a publicação dos resultados, os candidatos aprovados precisam comprovar suas informações nas instituições em que foram selecionados. Este processo deve ser concluído até o dia 5 de setembro. Nesta edição do programa, mais de 211 mil bolsas foram oferecidas aos estudantes.
