Ministério da Educação divulga lista de espera do ProUni nesta sexta-feira (29)

O Programa Universidade para Todos (ProUni) divulga nesta sexta-feira (29) a lista de espera referente às vagas que não foram preenchidas na seleção inicial. Os resultados estão disponíveis no portal único de acesso ao ensino superior. Após a publicação dos resultados, os candidatos aprovados precisam comprovar suas informações nas instituições em que foram selecionados. Este processo deve ser concluído até o dia 5 de setembro. Nesta edição do programa, mais de 211 mil bolsas foram oferecidas aos estudantes.

